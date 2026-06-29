Онколог-маммолог Волгоградского областного клинического онкологического диспансера Глеб Ярцев разъяснил, как пациенту справиться с первой, самой разрушительной волной страха после постановки диагноза. По его мнению, главная ошибка — пытаться осмыслить все и сразу, когда эмоции буквально захлестывают.

Специалист советует начать с простого: не вникать в термины, а просто зафиксировать информацию. Лучший инструмент для этого — заметки. Врач рекомендует не стесняться переспрашивать, просить повторить ключевые моменты и задать всего два базовых вопроса: что за диагноз и каковы самые первые шаги. Это само по себе гасит тревогу, вызванную неизвестностью.

Ярцев подчеркивает, что момент требует паузы, а не немедленных решений. Диагноз — это стартовая точка, а не окончательный вердикт, и пациент имеет полное право запросить второе мнение. Когда первый шок схлынет, стоит обсудить услышанное с родными, избегая соблазна лихорадочно искать ответы в случайных источниках. Завершающим и самым важным этапом должно стать получение четкого алгоритма: какие обследования предстоят и кто будет лечащим врачом. Понятный план, убежден онколог, возвращает человеку ощущение контроля над ситуацией.