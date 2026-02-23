Диагноз по прическе: ученые нашли маркер болезни в волосах пациентов

Китайские исследователи обнаружили, что при нейродегенеративном заболевании меняется состав микроэлементов в волосах. В перспективе это позволит выявлять недуг на ранней стадии простым анализом, пишет журнал iScience.

Специалисты из Китая предложили оригинальный метод ранней диагностики болезни Паркинсона. Вместо традиционных анализов крови или слюны они изучили образцы волос пациентов и нашли в них характерные изменения.

В исследовании участвовали 60 человек с подтвержденным диагнозом. Их показатели сравнили с данными здоровых добровольцев того же возраста. Выяснилось, что у больных в волосах снижено содержание железа и меди, зато повышена концентрация марганца и мышьяка. Самым стабильным маркером оказался именно дефицит железа.

Авторы работы пояснили, что волосы накапливают микроэлементы долгое время и отражают хронические процессы в организме. Это дает преимущество перед анализами крови, которые фиксируют состояние лишь в конкретный момент.

Чтобы понять механизм явления, ученые провели эксперименты на мышах с симптомами, похожими на болезнь Паркинсона. Оказалось, что падение уровня железа в волосах связано с нарушениями в работе кишечника. У грызунов была ослаблена барьерная функция кишечной стенки и изменена активность генов, отвечающих за всасывание железа. Это подтверждает теорию о тесной связи между пищеварительной системой и мозгом при нейродегенерации.

Исследователи подчеркивают предварительный характер работы. Для окончательных выводов нужны более масштабные испытания. Однако в случае успеха в будущем врачи смогут диагностировать болезнь Паркинсона по обычной пряди волос.