Подмосковные эксперты дали советы, как не пустить мошенника в свой телефон

Разберемся, как минимизировать риски при установке приложений и использовании смартфона.

Выбирайте надежные источники для загрузки приложений. Отдавайте предпочтение официальным магазинам приложений, избегайте загрузки APK‐файлов из непроверенных мест, с файлообменников, переходов по ссылкам в мессенджерах и СМС. Если настойчиво предлагают установить приложение «срочно» или «в обход магазина», это почти наверняка ловушка.

Проверяйте разработчика. Перед установкой изучите информацию о создателе приложения: ищите официальный сайт компании‐разработчика, проверяйте контактные данные, изучайте другие приложения этого разработчика и их рейтинги, обращайте внимание на дату создания профиля разработчика — недавно зарегистрированные аккаунты вызывают больше подозрений.

Анализируйте описание и визуальные элементы. Внимательно изучите страницу приложения в магазине: проверьте, нет ли орфографических и грамматических ошибок, оцените качество скриншотов — размытые или нечеткие изображения могут указывать на подделку, обратите внимание на перевод интерфейса и ошибки в локализации, сравните иконки и логотипы с официальными.

Критически оценивайте отзывы. Высокие рейтинги не гарантируют безопасность. Признаки накрутки отзывов: множество однотипных комментариев, написанных по шаблону, всплеск положительных отзывов за короткий период, отсутствие развернутых комментариев с описанием реального опыта использования, отзывы, не соответствующие функционалу приложения.

Ищите независимую информацию в интернете. Перед установкой нового приложения выполните поиск по его названию с дополнительными ключевыми словами: «мошенничество», «фишинг», «отзывы», «проблемы», «вирус». Так вы узнаете, не жаловались ли другие пользователи на кражу данных или подозрительное поведение программы.