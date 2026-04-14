Подмосковные эксперты дали советы, как не пустить мошенника в свой телефон

Специалисты ГУРБ Подмосковья: как защитить свой телефон от мошенников
Фото: [Главное управление региональной безопасности МО]
В эпоху цифровых технологий смартфон хранит огромное количество личной информации — от банковских данных до конфиденциальной переписки. О правилах цифровой гигиены рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Разберемся, как минимизировать риски при установке приложений и использовании смартфона.
- Выбирайте надежные источники для загрузки приложений. Отдавайте предпочтение официальным магазинам приложений, избегайте загрузки APK‐файлов из непроверенных мест, с файлообменников, переходов по ссылкам в мессенджерах и СМС. Если настойчиво предлагают установить приложение «срочно» или «в обход магазина», это почти наверняка ловушка.
- Проверяйте разработчика. Перед установкой изучите информацию о создателе приложения: ищите официальный сайт компании‐разработчика, проверяйте контактные данные, изучайте другие приложения этого разработчика и их рейтинги, обращайте внимание на дату создания профиля разработчика — недавно зарегистрированные аккаунты вызывают больше подозрений.
- Анализируйте описание и визуальные элементы. Внимательно изучите страницу приложения в магазине: проверьте, нет ли орфографических и грамматических ошибок, оцените качество скриншотов — размытые или нечеткие изображения могут указывать на подделку, обратите внимание на перевод интерфейса и ошибки в локализации, сравните иконки и логотипы с официальными.
- Критически оценивайте отзывы. Высокие рейтинги не гарантируют безопасность. Признаки накрутки отзывов: множество однотипных комментариев, написанных по шаблону, всплеск положительных отзывов за короткий период, отсутствие развернутых комментариев с описанием реального опыта использования, отзывы, не соответствующие функционалу приложения.
- Ищите независимую информацию в интернете. Перед установкой нового приложения выполните поиск по его названию с дополнительными ключевыми словами: «мошенничество», «фишинг», «отзывы», «проблемы», «вирус». Так вы узнаете, не жаловались ли другие пользователи на кражу данных или подозрительное поведение программы.
- Контролируйте запрашиваемые разрешения. При установке и первом запуске приложение запрашивает доступ к различным функциям телефона. Будьте бдительны, если простая игра или утилита просит доступ к SMS‐сообщениям, приложение хочет получить права администратора устройства, сервис запрашивает доступ к звонкам или контактам без очевидной необходимости.
Помните: профилактика всегда проще и безопаснее, чем борьба с последствиями взлома. Лучше потратить несколько минут на проверку приложения, чем потом разбираться с последствиями утечки данных.
