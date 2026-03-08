Диагноз за «спасибо» и кредит: юрист раскрыл главные уловки платных клиник

Частная медицина в России давно стала привычным делом: сходить к платному неврологу или сделать УЗИ без очереди кажется простым и быстрым решением. Однако именно в рутине — на приеме у терапевта, гинеколога или ЛОРа — пациент рискует попасть в ловушку и заплатить за то, без чего вполне можно обойтись.

Член ассоциации юристов России Антон Арифулин в беседе с «Лентой.ру» перечислил самые частые схемы, с помощью которых недобросовестные клиники разлучают граждан с деньгами. По его словам, главная опасность подстерегает там, где человек расслаблен: он пришел с обычной жалобой, ждет стандартной помощи, а ему выкатывают целый план лечения с космическим ценником.

«После обычной жалобы человеку могут сразу предложить большой пакет анализов, курс капельниц, серию уколов, повторные визиты и длительное наблюдение. При этом пациенту не всегда разьясняют, зачем нужен каждый пункт, почему это требуется именно сейчас и какие есть медицинские основания для такого обьема платной помощи», — рассказал Арифулин.

Отдельная история — назначение лекарств. Наличие побочных эффектов само по себе не преступление, но если человека не предупредили о рисках, не взяли информированное согласие и не внесли назначения в карту, это уже повод для разбирательства.

Однако самые изобретательные схемы придуманы для работы с пенсионерами. Доверчивых пожилых людей обзванивают и под видом государственных программ или социальных акций заманивают на обследование. На месте пациенту рисуют страшную картину: у него тяжелое заболевание, лечиться надо срочно. В ход идут уговоры оформить рассрочку без переплаты, и в тот же день человека отправляют на первые процедуры. Если потом он захочет отказаться, клиника удержит круглую сумму за якобы уже оказанные услуги.

«В такой ситуации особенно важно не подписывать бумаги сразу, требовать полный текст договора, смотреть, с кем именно он заключается, какова итоговая сумма, есть ли кредитный договор с банком и какие услуги уже внесены в расчет», — предупредил эксперт.

Еще одна уловка — подмена понятий. В России продолжает работать программа госгарантий бесплатной медицинской помощи, но в частных клиниках пациенту могут заявить, что обследование или лечение только за деньги. Если услуга входит в ОМС, это прямое основание для жалобы и возврата средств. По мнению эксперта, главное оружие пациента — внимательность и отказ от решений с колес.

