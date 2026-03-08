Изжога и боль: кому грозит обострение от безобидного салата с томатам

Гастроэнтеролог предупредила, что при некоторых заболеваниях употребление помидоров может нанести серьезный вред. Речь идет не о полном запрете, а о строгом ограничении порций для пациентов с проблемами ЖКТ и почек. О том, кому этот продукт принесет больше вреда, чем пользы, она рассказала «Ленте.ру».

Привычные всем томаты могут оказаться опасными для людей с хроническими недугами. Врач-гастроэнтеролог и аллерголог-иммунолог петербургской «СМ-Клиники» Елена Грек перечислила категории граждан, которым стоит проявлять бдительность при включении этого овоща в меню.

Медик пояснила, что в первую очередь ограничить потребление продукта необходимо лицам, страдающим от заболеваний пищеварительной системы. Пациентам с диагностированными гастритами, язвенной болезнью или панкреатитом томаты могут причинить дискомфорт. Причиной называются органические кислоты в составе овоща, способные спровоцировать изжогу, спровоцировать болевой синдром или вызвать обострение имеющегося недуга.

Второй группой риска, по словам специалиста, являются люди с патологиями почек. В помидорах присутствуют оксалаты, представляющие собой соли щавелевой кислоты. У человека со здоровыми почками эти элементы выводятся естественным путем и не создают проблем. Однако при нарушении фильтрационной функции органа процесс выведения затрудняется. В таких условиях оксалаты могут вступать в реакцию с кальцием, формируя кристаллические соединения, которые впоследствии становятся основой для образования камней.

Елена Грек подчеркнула, что речь не идет о пожизненном изъятии помидоров из рациона. Пациентам с перечисленными патологиями необходимо лишь контролировать количество съеденного. Степень ограничений зависит от конкретного диагноза и фазы болезни — обострения или ремиссии.