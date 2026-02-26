Диакон рассказал, чем грозит малое количество вина в пост

Диакон Иоанн Клименко рассказал о правилах воздержания от алкоголя в Великий пост. По его словам, которые приводит портал glavny.tv, православным верующим рекомендуется полностью отказаться от спиртного на весь период поста. Эту практику в русских монастырях вводили еще святые отцы, и она укоренилась как наиболее полезная для души и тела.

Клименко объяснил, что в древнем Иерусалимском уставе действительно допускалось употребление вина по воскресеньям. Однако русские святые сочли такой подход неподходящим для народа, поскольку в нашей культуре даже малое количество алкоголя может привести к злоупотреблению. Поэтому полное исключение спиртного стало традицией.

Диакон подчеркнул, что отказ от алкоголя в пост приносит двойную пользу: укрепляет физическое здоровье и помогает духовному росту. Кроме того, это становится хорошим примером для окружающих, особенно для тех, кто привык часто выпивать.

