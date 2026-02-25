Жертвенная стойкость и вера: глава карельской митрополии напутствовал паству на постный подвиг

В первую неделю Великого поста митрополит Петрозаводский и Карельский Константин обратился к верующим с пастырским словом. На официальной странице епархии в соцсети появилось наставление владыки, в котором он призвал паству к духовной стойкости и мужественному перенесению трудностей постного подвига.

Правящий архиерей напомнил, что время поста — это не просто период воздержания в пище, но прежде всего школа жертвенности и укрепления воли. Только проходя через добровольные ограничения с твердой верой и терпением, человек может достичь настоящего духовного обновления.

В тот же день в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска митрополит Константин совершил первую в этом году литургию Преждеосвященных Даров. Это особое великопостное богослужение, которое отличается особой глубиной и молитвенным настроем, настраивая верующих на покаянный лад и готовя их к достойной встрече Светлого Христова Воскресения.

Ранее сообщалось, что священник призвал не осуждать тех, кто поставил крест на могиле питомца.