«Диалог на равных» и новые горизонты: как в Химках объединили творчество и молодежную политику

В пятницу, 20 марта, в Московском губернском колледже искусств в Химках произошло событие, важное для молодежной политики региона. Здесь торжественно подписали соглашение о сотрудничестве между «Молодой Гвардией Единой России» и одним из ведущих творческих ссузов Подмосковья, сообщила администрация округа.

На встрече собрались студенты колледжа, представители партии «Единая Россия» и почетные гости. Открыла мероприятие муниципальный депутат, член партии Ирина Спирина.

«Сотрудничество между МГКИ и "Молодой Гвардией" — это начало большой совместной работы. Творческие студенты всегда отличались особым взглядом на мир и желанием его изменить. Молодогвардейцы, в свою очередь, дают реальные инструменты для реализации этих идей. Такое партнёрство позволит ребятам развивать свои таланты и активно участвовать в жизни города и страны, реализуя важные социальные проекты», — отметила Ирина Спирина.

Активисты химкинского отделения «Молодой Гвардии» провели презентацию, рассказав о своей деятельности. Студенты узнали о волонтерских акциях, патриотических проектах и политических инициативах. Им предложили вступить в ряды самой активной молодежной команды страны.

Продолжением программы стал «Диалог на равных» с депутатом Русланом Шаиповым. Живое общение позволило студентам задать самые острые вопросы: от благоустройства города до перспектив молодежной политики. Отдельно обсудили тему предстоящих выборов. Руслан Шаипов призвал молодых людей не оставаться в стороне от политических процессов.

«Голос каждого из вас имеет значение. Вы — будущее нашей страны, и именно вам решать, каким оно будет. Участие в выборах — это проявление взрослой, ответственной позиции гражданина. Не позволяйте другим делать выбор за вас, приходите на избирательные участки и голосуйте осознанно», — подчеркнул Руслан Шаипов.

Подписанное соглашение открывает для студентов колледжа новые возможности. Учебное заведение становится не только кузницей творческих кадров, но и центром активной общественной жизни Химок.

Ранее сообщалось, что в Химках памятное мероприятие к годовщине теракта в «Крокус Сити Холле» и дню уничтожения нацистами белорусской деревни Хатынь провели 20 марта.