Две трагедии — одна память: в химкинском лицее почтили жертв «Крокуса» и Хатыни

В пятницу, 20 марта, в лицее No 21 городского округа Химки прошло памятное мероприятие, объединившее школьников, педагогов и жителей.

В администрации городского округа проинформировали, что памятное мероприятие посвятили двум трагическим датам: годовщине теракта в «Крокус Сити Холле» и дню уничтожения нацистами белорусской деревни Хатынь.

В обсуждении приняли участие председатель Совета депутатов фракции «Единая Россия» Сергей Малиновский и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Собравшиеся говорили о том, почему важно сохранять память о прошлом и передавать ее следующим поколениям.

«Такие даты нельзя оставлять без внимания. Мы вспомнили, осмыслили и задали себе вопрос: что каждый из нас может сделать, чтобы подобное не повторилось. На мероприятии присутствовало и молодое поколение. Ребята включились в разговор – значит, тема им небезразлична», – рассказал Сергей Малиновский.

Ведущие встречи напомнили о событиях 22 марта 1943 года, когда карательный отряд сжег Хатынь вместе с ее жителями. Отдельное внимание уделили и недавней трагедии в подмосковном концертном зале, где в результате теракта погибли десятки людей. Участники почтили память жертв минутой молчания.

«Мы часто говорим о том, что история повторяется. Чтобы этого не происходило, нужно помнить и передавать эту память дальше – через живой разговор и сопереживание», – подчеркнула Олеся Климачева.

Практика округа показала, что подобные инициативы, объединяющие людей разного возраста, создают пространство для честного разговора на темы, которые невозможно обходить стороной.

Ранее сообщалось, что выездная администрация пройдет в Химках 25 марта.