«Диалог на равных» в Пушкино: владелица швейного производства рассказала молодежи о пути к успеху

В пятницу, 20 марта, в молодежном центре «Точка притяжения» города Пушкино в очередной раз состоялась встреча в формате «Диалог на равных».

Школьники и студенты смогли пообщаться с действующим предпринимателем — владелицей швейного производства в Ивантеевке Еленой Урбан. Мероприятие прошло в удобном формате: гостья поделилась с аудиторией важной информацией, своим бесценным опытом. В свою очередь молодые люди могли обратиться с любым вопросом.

Во время честного разговора затронули три ключевые блока: путь, профессию, развитие. Ребята узнали, что школьный опыт и детские увлечения напрямую влияют на выбор дела в будущем.

Гостям мероприятия рассказали, какие необходимо сделать первые шаги для развития собственного бизнеса. Познавательной также стала информация, как решать проблемы, которые могут возникать на пути к цели.

Отдельный блок встречи посвятили производственным процессам. Елена Урбан рассказала, как в условиях высокой конкурентоспособности успешно заниматься выбранным делом, что важно учитывать при запуске новых изделий, какие требования устанавливает рынок. Гость раскрыла многие современные нюансы швейного производства.

Тема управления также имела большое значение во время встречи. Руководителю необходимо обладать определенными качествами, чтобы грамотно контролировать процесс работы и устанавливать отношения с сотрудниками. По мере взросления компании подход к работе меняется. Детально об этом рассказала ребятам Елена Урбан.

Не забыли и о вопросах будущих перспектив: как добиться развития компании и расширения производства, начать сотрудничество с клиентами за пределами Подмосковья.

Встречи в «Точке притяжения» проходят еженедельно. С молодыми людьми общаются их земляки — жители Городского округа Пушкинский, которые добились высоких достижений в спорте, карьере, общественной жизни. Такие встречи несут в себе важную роль — для подрастающего поколения они становятся возможностью сделать осознанный выбор в пользу той или иной профессии, ориентируясь на реальный успешный пример.