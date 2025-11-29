Диалог о ЖКХ: в Пушкино прошел финальный в этом году форум «Управдом»

Заключительный в 2025 году муниципальный форум «Управдом» состоялся в Пушкино 25 ноября, объединив на одной площадке представителей Пушкино, Ивантеевки и Красноармейска для одновременного информирования о нововведениях в жилищной сфере.

В мероприятии участвовали специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сотрудники АО «Мосэнергосбыт», Управления ЖКХ муниципалитета, Ассоциации председателей советов МКД Московской области, Совета депутатов, а также жилищные активисты и ресурсоснабжающие организации.

Как прокомментировала член координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Анна Дунаева, «законодательство жилищное не стоит на месте, постоянно развивается, дополняется». По ее словам, собственникам и советам многоквартирных домов необходимо соответствовать текущим требованиям, а форум стал площадкой для получения ответов на актуальные вопросы в рамках действующего законодательства.

Ключевой темой обсуждения стал переход клиентов АО «Ивантеевская Энергосбытовая Компания» на обслуживание к АО «Мосэнергосбыт» с 1 декабря этого года согласно распоряжению Министерства энергетики региона. Представители гарантирующего поставщика разъяснили механизм оформления и порядок оплаты услуг, а также договорились о проведении отдельной встречи с председателями советов МКД Ивантеевки в первом квартале 2026 года по вопросам передачи показаний счетчиков электроэнергии.

Заместитель главы Городского округа Пушкинский Людмила Конопатченкова представила информацию о переходе на электронные платежные документы, оплате услуг через региональный портал государственных услуг и проведении общих собраний собственников в электронном формате на платформе ГИС ЖКХ.

Особое внимание участники уделили вопросам адаптации многоквартирных домов под потребности ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность. Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Городского округа Пушкинский Леонид Соболев сообщил, что за восемь месяцев работы организации удалось всесторонне помочь шестерым бойцам. В округе занимаются этим вопросом постоянно.

«При содействии администрации сделали парковочные места, поставили пандусы у подъездов, провели ремонты в квартирах. Многие ветераны, вернувшись домой, сами активно включаются в волонтерскую деятельность, чтобы помочь другим! Как сказал один из наших подопечных: «Помощь другим – лучший способ залечить свои раны», – отметил Соболев.

Заместитель председателя Совета депутатов Городского округа Пушкинский Николай Михайлин подчеркнул ценность открытого диалога между жителями, председателями советов МКД и представителями власти для оперативного решения коммунальных проблем. Участники форума отметили, что подобные мероприятия способствуют повышению прозрачности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций и улучшению взаимодействия всех сторон жилищно-коммунальной сферы.