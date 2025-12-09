Диалог поколений: молодогвардейцы Егорьевска обсудили с бойцами СВО общественные инициативы и опыт службы

В День Героев Отечества в молодежном центре Егорьевска прошла встреча ветеранов СВО с активистами «Молодой гвардии». Молодежь поздравила бойцов и пообщалась с ними в неформальной обстановке.

О службе и боевом опыте рассказали руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Гусев и ветеран Валерий Волчков. Оба продолжили активную общественную деятельность и после возвращения домой.

Дмитрий Гусев, награжденный Орденом Мужества, служил в ВДВ и выполнял штурмовые задачи на передовой. Сейчас он помогает ветеранам проходить реабилитацию и находить работу. Валерий Волчков, участвовавший в СВО в составе инженерно-саперных подразделений, награжден медалями Георгия Жукова и «За боевые отличия».

Активисты задали гостям вопросы, обсудили навыки, важные для современного бойца, и возможные совместные проекты. Руководитель егорьевского отделения «Молодой гвардии Единой России» Игорь Демянчук поблагодарил ветеранов и вручил им памятные подарки.