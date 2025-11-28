Диалог с властью для конкретных решений: жителей Каширы пригласили на выездной прием администрации

В Кашире 3 декабря состоится выездной прием жителей с участием руководства администрации городского округа. Мероприятие пройдет в здании Культурно-молодежного центра по адресу: ул. Ленина, дом 9, корпус 1, начало запланировано на 17:00.

На встрече будут присутствовать представители администрации, руководители структурных подразделений и профильные специалисты, готовые рассмотреть обращения граждан по актуальным проблемам и вопросам. Такой формат позволяет каждому жителю лично обратиться к руководящему составу, поделиться рекомендациями и предложениями по развитию территории.

Организаторы подчеркивают, что выездной прием — это возможность для граждан быть услышанными и внести свой вклад в улучшение качества жизни в округе. Мероприятие запланировано на вечернее время для обеспечения максимальной доступности работающим жителям.