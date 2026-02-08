Диета-фейк: нутрициолог раскрыл список побочек «Оземпика», о которых молчат блогеры

Модный препарат «Оземпик», первоначально созданный для лечения диабета, превратился в объект желания для многих, кто мечтает быстро сбросить вес. Однако специалисты предупреждают: его использование здоровыми людьми может дорого обойтись. Нутрициолог Юрий Брабечан в интервью порталу REGIONS заявил, что препарат стал популярной темой в соцсетях, но его истинное назначение — лечение, а не косметическое похудение.

Среди побочных эффектов, которые далеко не безобидны, специалист перечислил тошноту, рвоту, расстройства кишечника, боли в животе и слабость. Существуют и более серьезные риски, включая развитие панкреатита, проблемы с желчным пузырем и стойкие нарушения пищевого поведения.

«Организм перестает нормально регулировать аппетит. После отмены аппетит часто возвращается с откатом, вес возвращается, иногда с плюсом. Формируется психологическая зависимость: без укола я не могу контролировать себя. Человек не учится питаться, не выстраивает привычки и остается с теми же проблемами, только плюс вмешательство в гормональную систему», — добавил он.

Нутрициолог отметил, что препарат не решает главную проблему — неправильный образ жизни. Он не меняет отношения с едой и не прививает здоровые привычки, а лишь временно маскирует причину набора веса. По словам врача, даже при назначении от ожирения или диабета препарат является частью комплексной терапии.

«Препарат можно отменить, а последствия для гормональной системы, поджелудочной и пищевого поведения не всегда обратимы», — резюмировал нутрициолог.

Для здоровых людей, стремящихся к коррекции веса, существуют безопасные и проверенные альтернативы. Специалист рекомендует сфокусироваться на умеренном дефиците калорий, регулярных силовых тренировках, поддержании повседневной активности, нормализации сна и работе с психологией питания. Главная опасность Оземпика, по мнению эксперта, заключается в формировании ложной веры в «волшебную таблетку» и потере уверенности в собственных силах.

Ранее сообщалось, что врач из Подмосковья предупредили об опасности заменителя «Оземпика».