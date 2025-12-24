Таблетки для похудения вместо уколов: врачи предупредили об опасности заменителя «Оземпика» — Wegovy

Принимать замену «Оземпика» — новые таблетки для похудения Wegovy — без назначения врача нельзя. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Елена Пехотина.

В январе планируется выпуск первых таблеток для похудения, одобренных FDA, под названием Wegovy. По словам исследователей, таблетки станут удобной заменой уколам типа «Оземпика». Врач Пехотина подчеркнула, что появление препарата Wegovy является значимым событием в клинической практике.

«Препарат относится к группе агонистов рецепторов ГПП-1 и влияет на регуляцию аппетита, чувство насыщения и обмен веществ. Согласно данным клинических исследований, его применение позволяет безопасно снизить массу тела в среднем на 14%, а также уменьшить риск сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с избыточным весом», — отметила эксперт.

Однако прием таблеток должен быть согласован с врачом, заверила специалист.

«Несмотря на удобство таблетированной формы, такие препараты не предназначены для самостоятельного приема без назначения врача. Они оказывают системное гормональное воздействие на организм, замедляют опорожнение желудка и влияют на работу эндокринной системы. У препарата есть четкие показания, противопоказания и возможные побочные эффекты, включая тошноту, нарушения пищеварения, изменения уровня сахара в крови, а в редких случаях — осложнения со стороны поджелудочной железы и почек», — предупредила врач.

По ее словам, прием без медицинского контроля чреват неправильным подбором дозы, маскировкой сопутствующих заболеваний и риском серьезных побочных реакций.

«Кроме того, препарат может взаимодействовать с другими лекарственными средствами, что также требует врачебной оценки», — заключила Пехотина.

