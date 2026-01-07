Диета-провокатор: какие повседневные продукты попали в черный список онкологов

Исследователи проанализировали данные о рационе и состоянии здоровья значительного числа взрослых. Результаты показали, что более высокий риск возникновения рака отмечен у тех, чей рацион в течение длительного времени состоял преимущественно из переработанных продуктов при одновременном недостатке овощей и фруктов. В группе повышенного риска зафиксировано избыточное потребление красного и переработанного мяса, сладких напитков, а также продуктов, содержащих консерванты и пищевые добавки.

Участники этой группы получали недостаточное количество пищевых волокон, витаминов и антиоксидантов, которые содержатся в растительной пище. Авторы работы подчеркнули, что именно такой дисбаланс может способствовать росту онкологических рисков. В противоположность этому питание, включающее овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и нежирные источники белка, ассоциируется с более низкой вероятностью развития рака.

Ученые отметили, что на здоровье влияет совокупность факторов, включая физическую активность, отказ от курения и контроль массы тела. Рацион, по их словам, должен подбираться индивидуально с учетом особенностей организма.

