Диета-провокатор: какие повседневные продукты попали в черный список онкологов
JNCI: иследование выявило связь между диетой и раком
Фото: [istockphoto.com/Space_Cat]
В Journal of the National Cancer Institute опубликованы результаты исследования, проведенного американскими учеными. Работа посвящена изучению связи между пищевыми привычками и риском развития онкологических заболеваний, передает rznonlinе.
Исследователи проанализировали данные о рационе и состоянии здоровья значительного числа взрослых. Результаты показали, что более высокий риск возникновения рака отмечен у тех, чей рацион в течение длительного времени состоял преимущественно из переработанных продуктов при одновременном недостатке овощей и фруктов. В группе повышенного риска зафиксировано избыточное потребление красного и переработанного мяса, сладких напитков, а также продуктов, содержащих консерванты и пищевые добавки.
Участники этой группы получали недостаточное количество пищевых волокон, витаминов и антиоксидантов, которые содержатся в растительной пище. Авторы работы подчеркнули, что именно такой дисбаланс может способствовать росту онкологических рисков. В противоположность этому питание, включающее овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и нежирные источники белка, ассоциируется с более низкой вероятностью развития рака.
Ученые отметили, что на здоровье влияет совокупность факторов, включая физическую активность, отказ от курения и контроль массы тела. Рацион, по их словам, должен подбираться индивидуально с учетом особенностей организма.
