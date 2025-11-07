Диетический парадокс: названа главная опасность холодца

В День холодца, который отмечается 7 ноября, диетолог Ольга Редина в беседе с REGIONS объяснила , почему это блюдо называют «мясным мармеладом» и кому стоит относиться к нему с осторожностью.

По словам специалиста, холодец — ценный источник белка, необходимого для поддержания мышечной массы и восстановления тканей. Особую пользу приносят коллаген и желатин, улучшающие состояние суставов и кожи, а комплекс витаминов группы B, железа и цинка поддерживает нервную систему. Однако за этими преимуществами скрываются серьезные риски.

Так, врач отметила, что высокое содержание холестерина и животных жиров делает холодец опасным для людей с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами пищеварения. Диабетикам и беременным женщинам также рекомендуется ограничить его употребление.

Чтобы минимизировать вред, диетолог советует готовить холодец из нежирных сортов мяса — телятины, индейки или кролика, полностью исключив свиную шкуру и избыток соли. Подавать блюдо лучше с большим количеством зелени и овощей, богатых клетчаткой, например, с салатом из свежих овощей или квашеной капустой. Это поможет сбалансировать жирные компоненты.

Оптимальная норма потребления — не более одной порции весом 150-200 граммов два раза в неделю. Такой подход позволит насладиться традиционным блюдом без ущерба для здоровья, превратив его из тяжелой закуски в полезный элемент рациона.

