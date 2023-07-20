Диетолог Александрова рассказала о пользе лимонного сока для сжигания калорий

По словам врача-диетолога Ирины Александровой, лимонный сок полезно употреблять ночью, поскольку данный фрукт влияет на улучшение обмена веществ и активное сжигание калорий, которые потребил человек в течение всего предыдущего дня. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она отметила, что для приготовления лимонного сока следует два ломтика фрукта развести в стакане воды, можно добавить немного меда, улучшающего процессы обмена в организме.

По мнению специалиста, снижение веса происходит за счет комплекса активных веществ, которые содержатся в лимоне. Это пектины, лимонная кислота и аскорбиновая кислота.

Александрова добавила, что данный фрукт влияет на уменьшение уровня сахара в крови и снижению чувства голода.

Она подчеркнула, что при желании сбросить вес также не стоит забывать о правильном питании и занятиям спортом.