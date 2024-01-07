Диетолог Бережная перечислила правила выбора гусятины

Некоторые люди предпочитают на Рождество запечь гуся, однако этот процесс долгий, при этом, если правильно готовить эту птицу, то блюдо может стать царским. По словам диетолога Ирины Бережной, гусятина усваивается в организме лучше говядины или свинины. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что наиболее вкусной частью гуся является грудка, кроме того. Она же является менее жирной.

По мнению эксперта, стоит приобретать молодого гуся, обращая внимание на сертификат качества.

Она отметила, что перед запеканием тушку следует подвергнуть дополнительной обработке.