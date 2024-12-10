Диетолог Чуракина назвала правила сбалансированного новогоднего стола

Врач-эндокринолог Елена Чуракина рассказала URA.RU , как подготовить новогодний стол и не переесть еще до боя курантов.

По словам специалиста, на столе должны присутствовать сложные углеводы, клетчатка и белки. Однако высококалорийных блюд Чуракина рекомендует избегать. Мясо также необходимо выбирать не жирных сортов, сочетая со сложными углеводами, такими как картофель, бурый рис, макароны. Также важно наполнить стол фруктами, зеленью, разнообразием свежих овощей. Полученная из них клетчатка поможет ЖКТ лучше справиться с обилием блюд.

Важно также заменять вредные калорийные продукты полезной альтернативой. К примеру, греческий йогурт со специями и чесноком может использоваться вместо майонеза. Также можно делать заправки на основе кефира или авокадо.

«Что касается способов приготовления, предпочтительнее жарить продукты на гриле или запекать их в духовке. Это поможет снизить количество вредных трансжиров и калорий в блюде. Так, например, на новогодний стол в качестве горячего можно подать запеченую в духовке телятину с картофелем, помидорами и болгарским перцем», — отметила Чуракина.

Размеры тарелок и их деление также будут играть свою роль. Большую часть важно определить под овощи, остальные пополам белковыми продуктами и сложными углеводами.

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