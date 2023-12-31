Диетолог дала совет по правильному питанию в новогоднюю ночь

Диетолог Елена Соломатина дала совет россиянам, как не переедать в новогоднюю ночь. Ее слова передает радиостанция «Говорит Москва» .

Врач сообщила, что для того, чтобы не переедать, нужно заранее продумать программу своего праздника. Продумывать ее стоит, когда человек сначала попробовал блюдо, а потом переключил внимание на что-то другое, подчеркнула она.

Соломатина указала, что для лучшего усвоения съеденной пищи, нужно выйти на свежий воздух, который также поможет избавиться от ложного голода. Она объяснила, что такому эффекту будет способствовать смена температуры, которая сожжет определенное количество калорий.

Ранее онколог российского Министерства здравоохранения Андрей Каприн назвал 3 самых опасных продукта, которые следует убрать с праздничного стола.

Врач рекомендовал убрать либо уменьшить количество копченой, острой и жирной еды. Он отметил, что именно такие блюда увеличивают риск развития онкозаболеваний кишечника и желудка.