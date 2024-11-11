Диетолог Гинзбург назвал более полезные пельмени

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, пельмени являются одним из наиболее любимых россиянами блюд, однако употреблять в пищу их можно не чаще, чем три раза в неделю. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что полезными являются пельмени из мяса птицы. В крайнем случае, они сытные и не имеют вреда. У пельменей с красным мясом уже появляется небольшой вред, поскольку красное мясо нежелательно есть больше трех порций в неделю даже здоровым людям. А людям со всякими сердечно-сосудистыми заболеваниями и того реже. Поэтому следует смешивать сорта мяса, увеличив объем лука или картофеля в фарше.

По мнению медика, данный принцип подходит как для пельменей собственного приготовления, так и для покупных. В магазине на пачке всегда можно прочитать состав и выбрать более полезные.

Он отметил, что лучше это блюдо варить, нежели жарить, а также не злоупотреблять солью и жирными соусами, заключил врач.

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