Диетолог Гридина перечислила категории людей, кому противопоказаны абрикосы

По словам диетолога Наталии Гридиной, абрикосы крайне полезны для нормализации работы желудочно-кишечного тракта и кровяного давления, тем не менее некоторым людям не стоит употреблять много этого фрукта. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что абрикосы выполняют важную функцию при работе пищеварительного тракта и нормализации стула, поэтому их рекомендуется употреблять в пищу тем, кто склонен к запорам.

Также специалист пояснила, что содержание достаточного объема электролитов и витаминов в этом фрукте благоприятно влияет на функционирование нервной системы, нормализацию кровяного давления.

Гридина добавила, что аккуратнее с употреблением данного фрукта надо быть тем, у кого наблюдается склонность к непроходимости кишечника, вздутию и страдающим сахарным диабетом.