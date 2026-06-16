Диетолог Китченс объяснила, почему мужчинам после 40 лет нужно есть больше белка

Диетолог Эшли Китченс в беседе с изданием Eating Well порекомендовала мужчинам старше 40 лет пересмотреть свой рацион и увеличить количество белка в ежедневном меню.

По словам Китченс, с возрастом у мужчин естественным образом начинается потеря мышечной массы, что называется саркопенией. С помощью увеличения потребления белка и регулярных силовых тренировок этого процесса можно избежать, поскольку белок является основным питательным веществом, замедляющим потерю мышц. Кроме того, белок поддерживает здоровый обмен веществ и помогает контролировать уровень сахара в крови. Китченс отметила, что на расщепление белка организму требуется больше времени, поэтому он дольше сохраняет чувство сытости и естественным образом подавляет аппетит, снижая желание переедать.

Чтобы увеличить количество белка в рационе, диетолог посоветовала добавить в меню чечевицу, черную фасоль, нут, тофу и бобы эдамаме, а также сваренные вкрутую яйца, греческий йогурт и рыбу.