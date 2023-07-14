Диетолог Королева дала рекомендации по эффективному снижению веса

Очевидный рецепт похудения – меньше есть и больше двигаться – не всегда приводит к желаемому результату, то есть килограммы просто не уходят. Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала о причинах такого положения и способах эффективного снижения веса. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее мнению, прежде всего следует определить, не имеется ли метаболических нарушений в организме.

Она также отметила, что следует рассчитывать нужный объем калорий, а не сводить их к самому минимуму, как можно меньше употреблять соли, не пытаться сводить к минимуму число приемов пищи в течение дня, стараться не есть вечером.

По словам Королевой, для достижения результата нужно прежде всего начать разнообразно питаться, в течение дня питаться не менее четырех раз, после 19 часов необходимо пить не более 400 мл от общего количества жидкости.