Диетолог Королева перечислила основные условия отсутствия набора веса после похудения

Ученые США пришли к выводу, что значительная часть людей с ожирением, сбросившие вес, в будущем опять набирают массу. Это связано с тем, что реакция мозга на еду у данной категории людей остается прежней, потому что у них не возникает чувства насыщения. Диетолог Маргарита Королева дала советы, что нужно делать, чтобы вновь не набрать вес. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, только максимум 7% людей не набирают вес обратно после сброса. Тем не менее для сохранения результата нужен комплексный подход под наблюдением врача, то есть весьма важна мотивационная составляющая пациента и его желание изменить не только привычки по питанию, но и в целом весь образ жизни.

Она пояснила, что позитивные итоги зависят от компетентности врача-диетолога, который должен познакомить пациента с его организмом и сделать ответственным за происходящие процессы в организме.