Диетолог Круглова назвала вредные ингредиенты окрошки

По словам врача-диетолога Натальи Кругловой, в окрошке следует заменить отдельные привычные для жителей РФ ингредиенты иными продуктами. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она отметила, что данный летний суп является хорошим вариантом, потому что в своем составе содержит разные витамины и минералы.

По ее мнению, колбасные изделия в окрошке наращивают объем насыщенных жиров, что является фактором риска развития сердечно-сосудистых болезней и рака кишечника. Поэтому их лучше заменить на вареную говядину или птицу, а майонез - сметаной.

Специалист добавила, что в качестве заправки для окрошки стоит выбирать кефир вместо кваса, так как последний содержит в своем составе сахар.