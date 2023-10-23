Диетолог Круглова рассказала, как сохранить стройность в осенне-зимний период

С наступлением холодов многие люди набирают лишний вес. Причин этому может быть масса, о чем и рассказал специалист для RuNews24 . Как выяснилось, все они делятся на две группы: психологические и диетологические.

Так, например, что касается первой группы, то набор веса может быть связан с перееданием в целях заглушения тяжелых эмоций. А они вполне себе могут возникнуть в холодное время года. Тем более, что в осенне-зимний период человеку не нужно потреблять калорий больше, чем летом. Все потому, что мы сейчас в основном пребываем в отапливаемых помещениях.

А если говорить о диетологических причинах, то здесь виной всему «несоответствие поступающей энергии в организм к количеству расходуемой энергии». То есть, летом человек больше гуляет, а зимой нагрузка снижается. Поэтому нужно придумать, как это исправить прогулками и физической активностью.

Рацион, к слову, следует сделать более разнообразным, как отметила диетолог Круглова. Он должен быть насыщен различными фруктами, овощами и ягодами не только в сезон.