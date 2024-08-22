Диетолог Круглова рассказала, как супружеским парам поддерживать ЗОЖ

Диетолог, ассистент Научно–клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова, рассказала RuNews24.ru о способе переключения на здоровый образ жизни. Особый акцент специалист сделала на супружеских взрослых парах, которым обычно нелегко следовать пути ЗОЖ.

Наталья Круголова рекомендует вводить правильные привычки в совместную жизнь постепенно. Важно, чтобы ЗОЖ вели оба партнера, так как поддержка играет ключевую роль в этом процессе. В паре проще придерживаться здорового питания и уделять время нагрузке.

Врач советует начать с легких прогулок: будет достаточно 30 минут по вечерам. Затем можно подключать тренировки в зале, плавание и другую активность.

«Когда это покажется незначительным и сформируется привычка, можно переходить к более активным занятиям. Это могут быть как групповые занятия, так и индивидуальные в спортзале. Тут нужно исходить из своих интересов и ценностей. Это может быть игровой вид спорта для двух участников. Это станет дополнительным стимулом для регулярных совместных занятий», – говорит Круглова.

Однако перед выбором нагрузки лучше всего получить консультацию специалиста, а программу разработать согласно возрасту и индивидуальным особенностям здоровья. Известно, что старшее поколение наиболее подвержено травмам.

Что до питания, то здесь нужно учитывать также свои особенности. Если вес поддерживается в норме, то можно оставить свое базовое питание. Если меняется, набирается или уходит слишком быстро, следует записаться к врачу. Главное отказаться от импульсивных покупок еды, заменить вредное на более полезное, внести больше клетчатки и злаковых.

Ранее сообщалось, что врач-онколог Олькин назвал ЗОЖ главным защитником организма от рака.