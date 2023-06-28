Диетолог Лушникова назвала безопасный для фигуры объем орехов в день

За счет богатого состава орехи обязательно должны быть частью рациона каждого, кто думает о здоровье. Врач-диетолог Ольга Лушникова рассказала, что при этом существует ряд важных моментов, которые не следует упускать при употреблении данного продукта. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что орехи обладают высокой калорийностью, поэтому «безопасная» доза орехов – не более 30 г в день.

Кроме того, они являются сильным аллергеном и тяжело перевариваемы. Также орехи с плесенью опасны для здоровья, поскольку содержащийся в них афлатоксин не разрушается даже при тепловой обработке и может вызвать тяжелое отравление.