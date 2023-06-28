Диетолог Лушникова назвала безопасный для фигуры объем орехов в день
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За счет богатого состава орехи обязательно должны быть частью рациона каждого, кто думает о здоровье. Врач-диетолог Ольга Лушникова рассказала, что при этом существует ряд важных моментов, которые не следует упускать при употреблении данного продукта. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что орехи обладают высокой калорийностью, поэтому «безопасная» доза орехов – не более 30 г в день.
Кроме того, они являются сильным аллергеном и тяжело перевариваемы. Также орехи с плесенью опасны для здоровья, поскольку содержащийся в них афлатоксин не разрушается даже при тепловой обработке и может вызвать тяжелое отравление.