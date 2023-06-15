Диетолог Мещерякова назвала основные правила питания во время летнего зноя

По словам врача-диетолога Татьяны Мещеряковой, во время жаркой погоды организм человека испытывает серьезный стресс, однако несложные правила дают возможность хорошо сгладить негативное влияние высоких температур и чувствовать себя полным сил и энергии. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что прежде всего стоит вместо жирной пищи употреблять овощи и фрукты, а свинину и баранину заменить на индейку или говядину.

Специалист добавила, что желательно употреблять больше продуктов с высоким содержанием белка, прежде всего яйца, курицу и рыбу.

По мнению Мещеряковой, важно не пить в жару ледяную воду, поскольку это может способствовать сбою в работе иммунной системы и воспалению миндалин.

Она уточнила, что также не рекомендуется употреблять большой объем кофе и чая, так как они содержат кофеин, обезвоживающий организм.