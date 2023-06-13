Диетолог Микитюк назвала позволяющие совмещать поздний ужин и сон правила

Питание играет немалую роль в качестве человеческого сна. Специалисты рекомендуют для хорошего сна за три часа до него исключить употребление пищи. Диетолог Людмила Микитюк назвала правила идеального ужина, помогающие наладить сон. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что идеальной будет порция овощного салата с зеленью. Также можно употреблять креветки, поскольку морепродукты усваиваются организмом быстро.

Диетолог уточнила, что важную роль играет правильная заправка салата или легкого гарнира: так, хорошо подойдет оливковое масло с небольшим объемом специй и парой капель лимона.

Микитюк добавила, что сон напрямую зависит от объема магния в организме, поэтому на ужин можно употреблять в пищу какао, семечки, кешью, гречку.