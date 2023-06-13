Диетолог Микитюк назвала позволяющие совмещать поздний ужин и сон правила
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Питание играет немалую роль в качестве человеческого сна. Специалисты рекомендуют для хорошего сна за три часа до него исключить употребление пищи. Диетолог Людмила Микитюк назвала правила идеального ужина, помогающие наладить сон. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что идеальной будет порция овощного салата с зеленью. Также можно употреблять креветки, поскольку морепродукты усваиваются организмом быстро.
Диетолог уточнила, что важную роль играет правильная заправка салата или легкого гарнира: так, хорошо подойдет оливковое масло с небольшим объемом специй и парой капель лимона.
Микитюк добавила, что сон напрямую зависит от объема магния в организме, поэтому на ужин можно употреблять в пищу какао, семечки, кешью, гречку.