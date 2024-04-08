Диетолог Микитюк перечислила правила заваривания черного чая

По словам диетолога Людмилы Микитюк, в процессе заваривания чая нужно обдать заварной чайник кипятком, чтобы температура воды после заливки не упала, а заварка получилась насыщенной и крепкой. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что закладывать листья следует лишь чистой утварью — одну-полторы столовой ложки на пол-литра воды или одна чайная ложка на чашку.

По мнению эксперта, кипяток также должен быть чуть остывшим, его температура должна быть примерно 95 °С.

Она добавила, что кипятком можно заполнить сразу весь чайник или сначала половину. После этого следует подождать разбухания листьев пару минут, а потом долить воду до конца.