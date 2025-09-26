Диетолог назвала правила безопасного употребления кофе

Для минимизации негативных последствий от кофе специалист рекомендует употреблять напиток не менее чем за час до или после еды. Об этом также сообщает издание Infobae.

Диетолог Бини Суреш предупредила о влиянии кофе на усвоение важных питательных веществ. По словам специалиста, употребление этого напитка вместе с железосодержащими продуктами может снизить усвоение микроэлемента на 30-40%.

Эксперт отметила, что кофе способствует ускоренному выведению из организма витамина C, витаминов группы B, а также кальция и магния. Однако Суреш подчеркнула, что негативных последствий можно избежать при соблюдении простых правил.

Диетолог рекомендует употреблять кофе не ранее чем за час до или после приема пищи и ограничиться тремя чашками в день. Также важно включать в рацион продукты, богатые перечисленными витаминами и минералами. Такой подход позволит наслаждаться любимым напитком без ущерба для здоровья.

