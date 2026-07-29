Диетолог назвала самый полезный йогурт

Диетолог-нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru рассказала, как выбрать действительно полезный йогурт. Специалистка предупредила: надпись «натуральный» на упаковке не всегда гарантирует качество, а главные ориентиры — количество белка и сахара, а также длина списка ингредиентов.

В идеальном йогурте не должно быть ничего лишнего, заявила диетолог-нутрициолог София Кованова. Хороший состав, по ее словам, ограничивается молоком и закваской — без сахара, сиропов и большого количества пищевых добавок. Однако надпись «натуральный» на этикетке, предупредила эксперт, не всегда означает безупречный продукт.

При выборе стоит обращать внимание на пищевую ценность: белка должно быть не менее 3–4 граммов на 100 граммов, сахара — не более 4–5 граммов. Список ингредиентов обязан быть максимально коротким. Йогурты с кондитерскими наполнителями — сладкими шариками, мюсли и прочими добавками — Кованова назвала скорее десертами, чем кисломолочными продуктами.