За «нет» скинул с балкона: россиянина осудили за покушение на убийство женщины

В Ставропольском крае суд приговорил 47-летнего мужчину к шести годам колонии строгого режима за покушение на убийство. Жертвой стала 59-летняя женщина, которую он сбросил с балкона второго этажа после того, как она отказалась вступать с ним в отношения.

Инцидент произошел 12 января в городе Изобильном. Во время совместного распития спиртного между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора — причиной стало нежелание пострадавшей продолжать общение в романтическом ключе. В порыве агрессии мужчина выбросил знакомую из открытого окна балкона второго этажа. Женщина выжила благодаря своевременной медицинской помощи.

Против нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). На время следствия его арестовали. Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает СУ СК России по региону.