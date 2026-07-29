Пашинян назвал условие для проведения референдума о вступлении Армении в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что референдум о вступлении в Евросоюз состоится только после подачи официальной заявки в Брюссель. При этом глава правительства категорически опроверг возможность выхода страны из Евразийского экономического союза.

Никол Пашинян вновь обратился к теме европейской интеграции, разъяснив позицию Еревана по срокам и условиям возможного референдума. В беседе с журналистами премьер подчеркнул: плебисцит станет реальностью лишь после того, как вопрос членства в ЕС перейдет из абстрактных обсуждений в предметные переговоры с Брюсселем. Референдуму должна предшествовать официальная заявка, которая придаст процессу легитимность.

Заявление прозвучало на фоне недавнего саммита ЕАЭС в Астане, где лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление о необходимости проведения в Армении референдума. Партнеры по союзу считают, что плебисцит должен определить вектор развития республики: углубление евроинтеграции или сохранение членства в ЕАЭС.

Пашинян также затронул экономическую ситуацию, выразив уверенность, что политика его команды не приведет Армению к изоляции. Он подчеркнул, что эпоха безальтернативности ушла в прошлое. Однако на вопрос о возможном выходе из ЕАЭС глава правительства ответил категорически: «Нет. У нас таких планов нет».

Несмотря на это, Ереван последовательно декларирует курс на сближение с Евросоюзом. В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления в ЕС. Пашинян неоднократно утверждал, что республика рассчитывает совмещать обязательства перед ЕАЭС и Брюсселем. Президент России Владимир Путин ранее предупреждал: полноценная интеграция в европейские структуры автоматически повлечет прекращение взаимодействия с ЕАЭС и потерю экономических преференций.