В Московской области за 5 лет заменили более 2,4 тыс. лифтов в многоквартирных домах

В многоквартирных домах Подмосковья за 5 лет заменили свыше 2,4 тыс. лифтов. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«За 2021–2025 годы в многоквартирных домах заменили 2 468 лифтов», — говорится в сообщении ведомства.

Лидерами по числу обновленных лифтов стали Королев, Одинцово и Люберцы. В этих округах заменили 181, 178 и 162 лифта соответственно. Также в топе — Мытищи и Электросталь с показателями 159 и 139 лифтов соответственно.

В этом году в регионе планируется заменить еще свыше 420 лифтов МКД.

«С каждым годом мы постепенно будем наращивать объем замен лифтов. К 2031 году планируем обновлять порядка 1,2 тыс. единиц оборудования в год», — отметил глава министерства Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе капитально отремонтируют более 2 тыс. многоквартирных домов.