Что случилось с монахом и священником в ЛНР после удара американского дрона

В Луганской Народной Республике американский беспилотник «Хорнет» нанёс удар по автомобилю, в котором ехали священнослужители — один из них, монах Рафаил, погиб на месте, а иеромонах Иларион получил осколочное ранение и был госпитализирован. Об этом сообщает РПЦ.

Инцидент произошел 28 июля в Троицком районе. По данным Русской православной церкви, под удар попали насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов) и ехавший с ним иеромонах Иларион (Качур). Дрон-камикадзе атаковал их машину, предположительно, когда священники возвращались из поездки по местным приходам.

Монах Рафаил скончался мгновенно от полученных травм, его собрат получил осколочное ранение ноги и был доставлен в ближайший медпункт. В РПЦ отметили, что оба служителя не были военными и не участвовали в боевых действиях — они оказывали духовную помощь мирным жителям.

По предварительным данным, беспилотник принадлежал украинским силам и был наведен на гражданский автомобиль ошибочно или намеренно, но без разведки. Местные жители сообщают, что трасса, по которой двигались священники, неоднократно подвергалась обстрелам, однако целенаправленных ударов по церковному транспорту ранее не фиксировали.

В ЛНР уже заявили, что атака на служителей культа — это грубое нарушение гуманитарного права, и потребовали международного расследования. В то же время официальный Киев пока не комментирует инцидент.

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