В Одинцове взяли на контроль ход расследования дела об убийстве местной жительницы

Одинцовская городская прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела об убийстве местной жительницы. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По предварительным данным, в июле 2026 года 39-летняя женщина находилась по месту жительства в одном из населенных пунктов Одинцовского округа, после чего перестала выходить на связь, после чего был обнаружен труп пропавшей. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступления лиц устанавливают.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.