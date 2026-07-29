Хижина, ручей и 1900 фрагментов: задержан расчленитель-фанат сериала «Декстер»

В Великобритании суд признал виновным 40-летнего Джеймса Десборо в убийстве двух бездомных мужчин, тела которых он расчленил и спрятал в лесу. Фанат сериала «Декстер» признался, что ему особенно нравились сцены расчленения, и теперь уже получил пожизненный срок за три убийства. Об этом сообщает Independent.

Суд в Великобритании вынес приговор 40-летнему Джеймсу Десборо, фанату сериала «Декстер», признав его виновным в убийстве двух бездомных. Преступления были совершены в 2025 году. Жертвами стали 57-летний Клаудио Аквилино и 43-летний Дэниел Коулмен, с которыми убийца ранее жил в приюте. После их исчезновения Десборо пользовался их банковскими картами, тратя деньги на алкоголь и наркотики.

Следствие установило, что тела были расчленены в лесном массиве в графстве Корнуолл, где Десборо жил в деревянной хижине. В ручье криминалисты нашли около 1900 обгоревших костных фрагментов одного из погибших, останки второго — туловище и ноги — обнаружили в неглубокой могиле.

На допросе обвиняемый признался, что ему особенно нравились сцены расчленения в «Декстере». При обыске в хижине нашли рукописные записи, среди которых были фразы: «Я знаю, что я убийца» и «Позаботься об оставшихся болванах» с упоминанием одного из погибших.

В суде Десборо отрицал убийства, утверждая, что мужчины умерли при других обстоятельствах, а он лишь помог избавиться от тел. Однако присяжные единогласно признали его виновным. Ранее он уже получил пожизненный срок за убийство сокамерника, которого задушил в тюрьме в ожидании суда. Таким образом, на его счету три убийства, совершенные в течение пяти месяцев.