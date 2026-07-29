Диетолог назвала вечернюю привычку, из-за которой вы просыпаетесь разбитым

Многие винят будильник и недосып, но диетолог Паула Эрнандес уверяет: причина разбитого состояния по утрам кроется в тарелке, которую вы опустошили поздним вечером — тяжелая пища перед сном сбивает пищеварение и крадет энергию на следующий день. Об этом сообщает Hola.

Врач объяснила, что организм подчиняется циркадным ритмам, и вечером все системы замедляются, готовясь к отдыху. Если в это время нагрузить желудок большим объемом жирной или трудноперевариваемой еды, пищеварение неизбежно затягивается, провоцируя изжогу, несварение и поверхностный сон.

В результате даже после 8 часов в постели человек просыпается не отдохнувшим, а обессиленным — потому что тело всю ночь работало, переваривая ужин, вместо того чтобы восстанавливать нервную систему и запасать энергию. Эрнандес подчеркнула, что это не единичный случай, а закономерность, которая особенно ярко проявляется у людей, привыкших ужинать после девяти вечера или налегать на мясные и жареные блюда.

Ранее врач Росеро посоветовал ранний ужин для улучшения чувствительности к инсулину.