$80 тысяч за две жизни и фейковое фото: как киллер «кинул» заказчика и отправил его на 9 лет

56-летний москвич пообещал $80 тыс. за расправу над конкурентами, но нанятый через знакомого киллер оказался оперативником — в итоге заказчик получил девять лет колонии, а его сообщник инсценировал убийство и отправил фото «жертв» прямо в мессенджер. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на СКР.

Мужчина пытался устранить двух человек, пообещав посреднику $20 тыс. за организацию и еще $80 тыс. после успешного исполнения. Однако знакомый не стал искать профессиональных убийц, а сразу обратился в правоохранительные органы. С декабря 2023 по июль 2024 года оперативники вели эксперимент: подставной посредник регулярно докладывал заказчику, что подыскивает киллеров, выясняет маршруты жертв и даже запросил $5 тыс. на покупку оружия.

В финале он отправил заказчику фотографии якобы совершенного убийства — те самые фейковые кадры, после которых довольный заказчик пообещал выплатить остаток гонорара и тут же был задержан.

Следствие установило, что целями заказчика были двое мужчин, с которыми у него был давний конфликт. Но, не желая действовать руками, он решил нанять «специалистов» и полностью доверился своему знакомому, даже не проверив его лояльность. В итоге посредник сыграл двойную роль: внешне выглядел соучастником, а на деле помог оперативникам собрать неопровержимые доказательства.

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