Спешка, давление и скрытые цифры: риелторы перечислили сигналы, когда квартиру лучше не брать

Покупатели жилья часто смотрят на цену и документы, но риелторы предупреждают: главные «красные флаги» скрываются в поведении продавца — спешка, умалчивание и просьба занизить стоимость в договоре должны заставить насторожиться немедленно. Об этом сообщает РИА Новости.

Аналитики опросили риелторов и выяснили, что самые рискованные сделки выдают даже не юридические дефекты, а нестандартное поведение продавца. Если владелец квартиры торопит события, уходит от прямых ответов или пытается обойти стандартную процедуру — это первый звонок.

Особое внимание эксперты советуют обратить на отказ продавца пройти медосвидетельствование для подтверждения дееспособности: такой шаг может говорить о сомнительном психическом состоянии или давлении со стороны третьих лиц. Свыше 60% опрошенных риелторов назвали подозрительной и просьбу сознательно занизить цену квартиры в договоре — это классическая схема ухода от налогов или признак, что за продавцом стоят не те, кого он называет.

В компании также предупредили, что нельзя игнорировать упоминания продавца о переводе денег от сделки каким-то третьим лицам или странные логистические схемы расчета. Это может указывать на мошенническую цепочку или попытку скрыть реального бенефициара.

При этом многие стереотипы, которыми пугают покупателей, по мнению риелторов, не такие уж страшные. Например, доверенность на продажу — не повод отказываться от сделки, а лишь сигнал к более тщательной проверке. Также заниженная цена сама по себе не опасна — куда важнее, как продавец объясняет такую скидку и реагирует на просьбы показать дополнительные документы.

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