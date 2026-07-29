Бутылка из болота хранила жуткий детский крик 53 года

Очищая болота в Нью-Джерси, эколог-активист Джон Каутерман наткнулся на бутылку, внутри которой лежала записка с криком о помощи — 53-летняя тайна оказалась детской игрой, но ее поиски привели к неожиданной встрече и старой семейной истории. Об этом сообщает NJ.com.

Мужчина убирал мусор на болотистой местности, когда заметил старую бутылку с бумагой внутри. Вскрыв ее, Каутерман прочел рукописный текст от 20 августа 1973 года, подписанный девятилетней Лори Блэр Браун. Девочка умоляла сообщить ее семье, что банда безжалостных ловцов губок заставляет ее нырять в водах, кишащих акулами. В конце стоял домашний адрес. Каутерман, конечно, сразу понял, что это розыгрыш — слишком уж театральный слог и нелепые детали выдавали фантазию ребенка. Но любопытство взяло верх, и он решил разыскать отправительницу.

Поиски привели к некрологу: Лори Блэр Браун умерла в 2017 году в возрасте 52 лет в Балтиморе. Казалось, история закончилась, но Каутерман не отступил и вышел на старшую сестру погибшей — Эллисон Спенсер. Женщина с улыбкой подтвердила: записка была написана под диктовку сестры во время семейного отдыха, просто часть их игры.

Спенсер рассказала, что сестра была творческим и необычным человеком с прекрасным чувством юмора и была уверена, что бутылку однажды найдут.

Ранее стало известно, что на набережной в Красногорске разыскивают потерявшуюся красную змею.