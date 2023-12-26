Диетолог Пичугина назвала основные правила праздничного стола в Новый год

До Нового года остались считанные дни, поэтому полным ходом идет подготовка к празднику. Жители нашей страны украшают дома и елки, выбирают подарки и составляют праздничное меню, от него будет зависеть самочувствие в последующие дни. Диетолог Ирина Пичугина пояснила, как правильно сервировать стол с целью не испортить выходные и не попасть в больницу. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, следует придерживаться правила «золотой тарелки»: то есть ее нужно поделить на четыре части, заполняя четверть углеводами, а другую четверть — белками.

Специалист рекомендует оставшуюся половину заполнить свежими овощами.

По ее мнению, не стоит не перегружать желудок большим объемом еды, а также выбирать алкогольные напитки с низким содержанием спирта.