Диетолог Писарева рассказала об опасности запивания выпечки чаем и кофе

По словам диетолога Ирины Писаревой, в день можно употреблять в пищу всего один кусочек пирога или два небольших пирожка. Об этом сообщает Pravda.ru .

Она добавила, что тесто для выпечки, как правило, является весьма калорийным, поэтому большой объем мучных продуктов в рационе не приносит пользы.

По мнению специалиста, наиболее безопасным для здоровья человека является бисквитное тесто на кефире без добавления сахара.

Писарева отметила, что при запивании выпечки ее съедается гораздо больше, к тому же она не успевает перевариваться.

Она уточнила, что десерты из цельнозерновой муки с использованием натуральных сахарозаменителей имеют низкий гликемический индекс и не наносят вред фигуре.