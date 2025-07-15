Госдума обязала добавлять в рекламу энергетиков предупреждения о вреде

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий сопровождать рекламу энергетиков предупреждениями о вреде их чрезмерного потребления. Об этом сообщает РИА Новости.

Реклама энергетических напитков в России может претерпеть изменения. Госдума поддержала инициативу, согласно которой производители будут обязаны размещать в роликах и на баннерах предупреждения о вреде чрезмерного употребления тонизирующих напитков.

Согласно документу, в телерекламе сообщение о рисках для здоровья должно занимать не менее 7% экрана и длиться минимум пять секунд. Для радиоформата установлен порог в три секунды. Под ограничения попали напитки с кофеином, таурином и другими стимулирующими компонентами, бесконтрольное употребление которых может привести к проблемам с сердцем, пищеварением и нервной системой.

Правительство идею поддерживает, но предлагает пойти дальше — запретить рекламу энергетиков с использованием мультяшных персонажей и любых образов, привлекающих внимание несовершеннолетних. Окончательное решение будет принято после доработки ко второму чтению.

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