Госдума обязала добавлять в рекламу энергетиков предупреждения о вреде
Госдума приняла законопроект о предупреждениях в рекламе энергетиков
Фото: [В Госдуме прошли парламентские слушания/Медиасток.рф]
Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий сопровождать рекламу энергетиков предупреждениями о вреде их чрезмерного потребления. Об этом сообщает РИА Новости.
Реклама энергетических напитков в России может претерпеть изменения. Госдума поддержала инициативу, согласно которой производители будут обязаны размещать в роликах и на баннерах предупреждения о вреде чрезмерного употребления тонизирующих напитков.
Согласно документу, в телерекламе сообщение о рисках для здоровья должно занимать не менее 7% экрана и длиться минимум пять секунд. Для радиоформата установлен порог в три секунды. Под ограничения попали напитки с кофеином, таурином и другими стимулирующими компонентами, бесконтрольное употребление которых может привести к проблемам с сердцем, пищеварением и нервной системой.
Правительство идею поддерживает, но предлагает пойти дальше — запретить рекламу энергетиков с использованием мультяшных персонажей и любых образов, привлекающих внимание несовершеннолетних. Окончательное решение будет принято после доработки ко второму чтению.
Ранее в России предложили наказывать мужчин за отсутствие отношений.