Диетолог посоветовала в новогоднюю ночь танцевать и соблюдать принцип «золотой тарелки»

Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, как правильно сервировать новогодний стол, чтобы не испортить себе праздник и не попасть в больницу с обострением заболеваний ЖКТ.

Специалист, слова которой приводит пресс-служба регионального Минздрава, призвала за новогодним столом придерживаться правила «золотой тарелки».

«Ее (тарелку. — прим. ред.) стоит визуально поделить на четыре части, заполняя 25 процентов углеводами — <…> это может быть рис, картофель, чечевица, нут, зерновой хлеб, 25 процентов белками — лучше выбрать нежирную птицу или рыбу, яйца, морепродукты», — подчеркнула Пичугина.

Остальную половину тарелки рекомендуется заполнить клетчаткой — свежими овощами, ягодами, фруктами. Калорийность традиционных блюд можно снизить, заменив в них майонез на йогуртовые соусы, продолжила диетолог.

На протяжении всех праздников, которые сопровождаются застольями, врач рекомендовала не переедать, не злоупотреблять алкоголем, а также много двигаться и танцевать.

Ранее диетолог Ксения Тимашкова назвала пять эффективных способов сбросить вес к Новому году.