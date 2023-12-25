Диетолог Тимашова назвала 5 эффективных способов, как похудеть к Новому году

Диетолог Ксения Тимашова рассказала, что похудеть к Новому году еще абсолютно реально, несмотря на то, что времени остается все меньше и меньше. Эксперт поделилась пятью эффективными способами, сообщает newsnn.ru .

Первый совет - жидкость. Диетолог напоминает, что вода играет важную роль в процессе похудения. Только важно пить именно воду (не менее полтора литров в день). Соки, компоты, кофе или чаи не учитываются при подсчете.

Второй совет - ограничить употребление сладкого. В качестве альтернативы обратить внимание на фрукты. В течение дня можно делать два фруктовых перекусов. Только важно выбирать те лакомства, которые менее калорийные: грейпфруты, апельсины или лимоны.

Третий совет - отказаться от определенных продуктов: колбаса, белый хлеб, сахар. Не стоит питаться фаст-фудом.

Фото: [ Pxhere.com ]

Четвертый совет - перестать есть за три или четыре часа до приема пищи. В таком случае организм продолжит работу для переваривания пищи и человек не выспится. Полноценный отдых особенно в ночное время способствует сбросу лишних килограмм.

Пятый совет - активный образ жизни. Да, перед Новым годом особенно много скапливается забот. Важно все равно выделить утром минут 15 для простой зарядки. Вечером полчаса для занятий спортом или хотя бы пешей прогулки в парке.

Диетолог Ксения Тимашова уверена, что если есть несколько лишних килограммов, то эти рекомендации гарантируют, что женщина встретит Новый год в любимом платье.

Ранее мастер по оздоровительному медицинскому массажу Михаил Прощаев рассказал, как уменьшить объемы при помощи курса массажа.